Ворог намагається закріпитися на невигідних рубежах: які це напрямки

Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення.

Згідно з інформацією, противник зазнав втрат в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах.

Важливо Росія може вдатися до диверсій на військових і цивільних об'єктах на Волині

Тепер він намагається закріпитись, проте змушений робити це на невигідних рубежах.

"На Донецькому напрямку, в ході жорстких бойових дій захисники України дали відсіч ворогу, темп наступу загарбників сповільнений", – додали в Генеральному штабі ЗСУ.

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Допис Генерального штабу ЗСУ

Противник, зазнавши втрат в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, зупинений, намагається закріпитись, змушений робити це на невигідних рубежах. На Донецькому напрямку, в ході жорстких бойових дій захисники України дали відсіч ворогу, темп наступу загарбників сповільнений.