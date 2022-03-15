Ворог намагається закрити нас у кільце, але ЗСУ їх відсувають, – мер Миколаєва

У Миколаєві продовжуються авіаудари ворога. Найчастіше окупанти використовують касетні снаряди, які заборонені. При цьому рашисти бомбардують саме житловий сектор.

Про це в ефірі 24 каналу 15 березня розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Важливо Нас бомбардують касетними снарядами, які заборонені, – мер Миколаєва

За його словами, наразі ворог тримається на відстані 30 – 50 кілометрів від самого Миколаєва. Саме звідти окупанти й здійснюють обстріли по місту.

Ворог намагається нас обступити, закрити нас у кільце, але Збройні Сили України дають відсіч. Й навіть трохи відсунули їх далі від міста,

– зазначив Сєнкевич.

Загалом ситуацію в місті він назвав нормальною. У Миколаєві є газ, вода й навіть безкоштовно курсує електротранспорт для містян.

Мер Миколаєва про загиблих біля магазину

Як нагадав міський голова, до Миколаєва наразі відкритий єдиний "зелений" коридор. Продуктів у місто надходить доволі мало, тож утворюються черги. Є проблеми з готівкою.

Один із снарядів впав просто біля магазину. Загинули 9 людей, які стояли у черзі за продуктами та банкомату.

Міський голова Миколаєва про ситуацію в місті: дивіться відео