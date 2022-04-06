Ворог намагається залучити до війни проти України найманців з інших країн

Окупанти не покидають спроб залучити до війни проти України іноземних найманців. Таким чином вони хочуть заповнити свої втрати.

На думку Генштабу, суттєвого впливу на хід війни найманці не матимуть. Про це повідомили 6 квітня.

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Ворог не полишає спроб залучення до бойових дій проти України найманців з інших країн, щоб поповнити свої втрати в живій силі. Водночас використання найманців суттєвого впливу на хід бойових дій не матиме, з огляду на їх малу чисельність,

– мовиться в повідомленні.

До слова, загарбники намагаються активізуватися на так званому Придністров'ї. На аеродромі Тирасполь триває підготовка для приймання літаків.

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