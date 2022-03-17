Ворог намагається знищити цвіт нашої нації, – в ОП відреагували на загибель Оксани Швець

Через обстріли російських військових загинула заслужена артистка України Оксана Швець. В Офісі Президента відреагували на трагічну звістку.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив родичам та близьким артистки щирі співчуття. Він наголосив, що кожна втрата робить нас сильнішими.

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Ворог намагається знищити культуру та цвіт української нації. У них не вийде цього зробити. Бо злочинці завжди програють тим, на чиєму боці правда. З холодним розумом ми переможемо у війні за незалежність,

– зазначив Єрмак.

Зауважимо, 67-річна акторка загинула внаслідок ракетних обстрілів житлових районів Києва вночі проти 17 березня. Її син Олександр зміг вижити попри поранення.

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