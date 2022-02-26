Ворог не досягнув своїх планів і тому починає обстріл цивільних, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до українців. Він заявив, що вже понад 2 доби Збройні сили знищують окупантів.

Шмигаль зазначив, що росіян вбивають на суші, в морі, в небі. Тисячі ворожих військових вбиті, сотні захоплено в полон.

До теми Ворог очікував легку прогулянку, а отримав справжнє пекло, – Шмигаль

"Україна підіймається. Десятки тисяч добровольців, резервістів, бійців територіальної оборони вже долучилися до захисту нашої землі, – сказав Шмигаль.

Росію чекає трибунал

Прем'єр-міністр зазначив, що російське керівництво не розуміє – воно воює не лише зі Збройним Силами України, але з усім українським народом. Він заявив, що українці піднялись на визвольну війну проти окупантів.

Ворог не досяг своїх планів, а тому починає обстріли, на жаль, мирного населення та цивільної інфраструктури. Стріляють по дитячих садочках, по лікарнях, по житлових будинках, розстрілюють карети швидкої, автобуси з дітьми,

– сказав Шмигаль.

Він додав, що Росію за ці злочини чекає трибунал, а Україна ніколи не пробачить вбивст своїх дітей.

Звернення Шмигаля до українського народу: дивіться відео

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.