Ворог не зміг увійти в Новотошківське, зате обстріляв Сєвєродонецьк та Лисичанськ

Окупанти не здатні прорвати оборону Збройних Сил України під Новотошківським, тому ницо зі зброї далекого бою вбивають мирне населення та руйнують домівки.

Про наслідки ворожих обстрілів розповіли у телеграм-каналі Луганської обласної військової адміністрації.

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За попередніми даними, кількість пошкоджених багатоповерхівок у місті Сєвєродонецьку за вчора, 6 квітня, досі не встановлена. Також рятувальники знаходять нові руйнування в тих кварталах міста, де займань після влучання російських снарядів не сталося.

Ворогу не вдаються наступальні плани, як-от учора під Новотошківським, тому він знов б'є по мирному населенню. Є руйнування будинків в Лисичанську, а також господарчих споруд в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці,

– зазначили у Луганській ОВА.

В адміністрації повідомили, що в ніч на 7 квітня вогнеборці ліквідували займання даху лікарні в Сєвєродонецьку.

Загалом на лінії фронту за останню добу відбито 9 атак окупантів: знищено 6 танків, 5 одиниць броньованої та 6 – автомобільної техніки, 4 артилерійські системи.

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