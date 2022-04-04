Ворог не зупиниться: Гайдай закликав жителів Луганщини евакуюватися

Сергій Гайдай закликав жителів Луганщини евакуюватися в безпечні міста. Адже, на його думку, ворог не зупиниться.

Про це голова Луганської ОВА заявив під час телемарафону 4 квітня, повідомляє 24 канал.

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Постійно говорю жителям Луганщини, щоб вони все-таки евакуювалися, тому що ворог не зупиниться,

– каже Гайдай.

Очільник Луганської ОВА додає, що заяви окупантів про точкові удари по військових об'єктах – брехня. Вони будуть знищувати все на своєму шляху.

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