Ворог не зупиниться: Гайдай закликав жителів Луганщини евакуюватися
4 квітня 2022 , 08:44Читать новость на русском
Сергій Гайдай закликав жителів Луганщини евакуюватися в безпечні міста. Адже, на його думку, ворог не зупиниться.
Про це голова Луганської ОВА заявив під час телемарафону 4 квітня, повідомляє 24 канал.
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Постійно говорю жителям Луганщини, щоб вони все-таки евакуювалися, тому що ворог не зупиниться,
– каже Гайдай.
Очільник Луганської ОВА додає, що заяви окупантів про точкові удари по військових об'єктах – брехня. Вони будуть знищувати все на своєму шляху.
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