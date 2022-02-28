Ворог нещадно обстрілює Чернігів: горить Епіцентр
28 лютого 2022 , 12:44Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
У ДСНС повідомили, що станом на 12:20 28 лютого російські загарбники нещадно обстрілюють Чернігів. Це триває вже щонайменше 20 хвилин.
Окупант гатить по вулицях Бєлова, Рокосовського, Доценко та Пухова. За даними ЗМІ, спалахнув місцевий Епіцентр та прилеглі будинки.
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Ворог нещадно обстрілює Чернігів. У зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки,
– мовиться у повідомленні.
Повітряну тривогу у Чернігові оголосили ще близько 12:00.
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