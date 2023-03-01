Нічим не допоможе, але до землі звикнуть, – Гуменюк про облаштування ворогом оборони у Криму

Російські загарбники перекинули на Південь України строковиків із Челябінської області. Їм дали завдання окопуватися, аби зупинити контрнаступ ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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Коментуючи інформацію про можливу підготовку окупантів до втечі з території Херсонської області до Криму, Гуменюк сказала:

Зараз у них просто єдиний напрямок, крім усім відомого напрямку військового корабля, – так, вони намагаються посунутись ближче до Криму, сподіваючись, що там їм буде тепліше. Але ми можемо засвідчити, що там їм буде гаряче.

Вона наголосила, що зараз росіяни підтягли туди резерв строковиків для облаштування додаткових оборонних споруд.

"Допомогти – не допоможе, але до землі звикнуть. Поки що вони окопуються", – зазначила Гуменюк.

Російські війська укріплюють дороги до Криму

Раніше аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк опублікував супутниковий знімок із новими російськими оборонними спорудами, розташованими біля доріг, що ведуть до Криму.

Російські війська укріплюють загородженнями та окопами дороги, що ведуть до Криму, показують супутникові знімки,

– написав Африк у твіттері.



Окупанти укріплюють дороги до Криму / Фото Бреді Африка

Як може відбутися деокупація Криму

Вона також не виключила, що при деокупації всіх територій України основні битви проходитимуть у Донецькій та Луганській областях, а Крим буде звільнено "трохи за іншим сценарієм" і на півострові не буде таких запеклих боїв, як на Донбасі.