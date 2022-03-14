Ворог обстріляв колону мирних мешканців, яких евакуювали з Гостомеля: загинула жінка

Сьогодні, 14 березня, ворог цинічно обстріляв колону мирних мешканців, яких евакуювали з Гостомеля. Внаслідок обстрілу було травмовано водія одного із автобусів.

Також під обстрілом в колоні опинився легковий автомобіль Volkswagen з подружжям, яке отримало поранення.

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Через обстріли є жертви

14 березня працівники Бучанського районного управління поліції разом з органами місцевого самоврядування забезпечили евакуацію 500 людей з Дмитрівки та Немішаєва.



Фото евакуації / Фото Національна поліція України



Евакуація з Гостомеля проходила у 2 етапи:

Перша колона із 10 автобусів, де в основному перебували матері із дітьми, літні люди та люди з інвалідністю, успішно дісталася пункту призначення.

По іншій колоні із 4 автобусів російські війська здійснили мінометний обстріл.

Внаслідок обстрілу було травмовано водія одного з автобусів. Під обстрілом в колоні опинився легковий автомобіль Volkswagen з подружжям. Повідомляється, що вони отримали поранення, а жінка померла на місці події.



Інші громадяни, які прямували в колоні, яка піддалася обстрілу, продовжили рух та згодом дістались до безпечного місця.

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