Ворог обстріляв колону мирних мешканців, яких евакуювали з Гостомеля: загинула жінка
Джерело:Національна поліція України
Сьогодні, 14 березня, ворог цинічно обстріляв колону мирних мешканців, яких евакуювали з Гостомеля. Внаслідок обстрілу було травмовано водія одного із автобусів.
Також під обстрілом в колоні опинився легковий автомобіль Volkswagen з подружжям, яке отримало поранення.
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Через обстріли є жертви
14 березня працівники Бучанського районного управління поліції разом з органами місцевого самоврядування забезпечили евакуацію 500 людей з Дмитрівки та Немішаєва.
Фото евакуації / Фото Національна поліція України
Евакуація з Гостомеля проходила у 2 етапи:
- Перша колона із 10 автобусів, де в основному перебували матері із дітьми, літні люди та люди з інвалідністю, успішно дісталася пункту призначення.
- По іншій колоні із 4 автобусів російські війська здійснили мінометний обстріл.
Внаслідок обстрілу було травмовано водія одного з автобусів. Під обстрілом в колоні опинився легковий автомобіль Volkswagen з подружжям. Повідомляється, що вони отримали поранення, а жінка померла на місці події.
Інші громадяни, які прямували в колоні, яка піддалася обстрілу, продовжили рух та згодом дістались до безпечного місця.
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