Ворог обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі: один воїн зазнав поранення

13 листопада 2021 , 22:05
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Джерело:

ОТУ "Схід"

Російські найманці 13 листопада вкотре порушили "тишу" на Донбасі. Внаслідок їхніх цинічних дій один наш захисник потрапив у лікарню.

Окупанти гатили по позиціях Збройних сил України у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Один з наших військових зазнав осколкових поранень.

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Воїну надали першу домедичну допомогу, а після того відвезли у лікарню. Наразі його стан здоров'я – задовільний. 

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил,
– запевнили в ОПУ "Схід".

Ситуація на Донбасі 13 листопада

  • За даними Міноборони, впродовж суботи російські найманці 5 разів порушили режим тиші на Донбасі.
  • Окупанти гатили біля Троїцького, Гнутового, Катеринівки, Золотого-4. Крім того, неподалік Чермалика бойовики скинули міну з безпілотника.
  • Під час обстрілів ворог використовував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, міномети тощо.
Зверніть увагу! 12 листопада не ворожому невідомому пристрої підірвалися двоє службовців 79-ої окремої десантно-штурмової бригади. Внаслідок отриманих травм підполковнику Руслану Прусову та майстер-сержанту Вадиму Федосеєву вижити не вдалося.


Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Софія Мінджоса