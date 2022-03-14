Ворог обстрілював житлові масиви Харківщини: рятувальники 42 рази виїжджали гасити пожежі

Російські загарбники продовжують обстрілювати житлові будинки у Харкові та області. Протягом доби рятувальники виїжджали гасити пожежі 42 рази.

За добу з 13 по 14 березня рятувальники Харківського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу.

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Рятувальники виїжджали гасити пожежі 42 рази

Росіяни й надалі обстрілювали та бомбардували житлові квартали Харкова та сільських населених пунктів області.

За добу рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель,

– повідомили у ДСНС.



За добу рятувальники виїжджали гасити пожежі 42 рази / Фото ДСНС

Загалом для боротьби з наслідками ворожих атак залучили 119 надзвичайників та приблизно 25 одиниць техніки.

Зокрема, 13 березня, о 21:00 пожежа спалахнула у Харкові на вулиці Автогеній. На території "Харківського автогенного заводу" внаслідок попадання ворожого боєприпасу загорілася виробнича будівля на площі 800 квадратних метрів. Займання вдалося локалізувати о 22:56 та ліквідувати о 23:52.



Атаки ворога призводять до займань / Фото ДСНС

Рятувальники розбирають завали, працюють піротехніки

У Харкові рятувальники Харківського, Полтавського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових та адміністративних будівель.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують знешкоджувати артилерійські боєприпаси, які не розірвались. Відпрацювали приблизно 27 адрес, де були спрацьовані та нерозірвані вибухонебезпечні предмети.

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