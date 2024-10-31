Росіяни окупували Селидове, Вишневе та Зоряне: DeepState оновили карту

Російські війська захопили місто Селидове на Донеччині, селище Вишневе та село Зоряне. Також ворог просунувся біля кількох інших населених пунктів.

Про це повідомили аналітики DeepState ввечері в середу, 30 жовтня. Селидове тривалий час було одним з пріоритетів для ворога – там росіяни концентрували максимальну кількість сил.

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Ворог окупував Селидове і ще два населені пункти

Окрім захоплення трьох населених пунктів, російська окупаційна армія також просунулася біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці.

Водночас Генштаб ЗСУ також прокоментував бої на Донеччині. Там зазначили, що ворог 26 разів намагався вклинитися в оборону на Покровському напрямку, але отримав жорстку відсіч від українських захисників. Ще чотири атаки досі тривають.

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До слова, 30 жовтня також стало відомо, що Покровськ Донецької області заблокують на в'їзд і виїзд. Однак, за словами начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка, йдеться лише про частину міста.