Ворог окупував Старомлинівку, Євгенівку, Павлівку та Єгорівку, – Генштаб
13 березня 2022 , 13:46Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Окупанти намагаються за підтримки російської авіації розвинути наступ на Волноваському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Ворожі сили перебувають у невигідному становищі попри те, що захопили кілька пунктів.
За даними Генштабу, окупанти заволоділи 4 населеними пунктами Донеччини.
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Серед цих пунктів є Старомлинівка, Євгенівка, Павлівка, Єгорівка. Попри захоплення цих одиниць, українські захисники зупинили окупантів на невигідному для них розташуванні.
Війська противника оволоділи населеними пунктами Старомлинівка, Євгенівка, Павлівка, Єгорівка та були зупинені на невигідних рубежах,
– написали у Генштабі.
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