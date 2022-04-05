Ворог передислоковується: результати переміщення російських військових

Росія перекидає свої війська з Сіверщини та Полісся до нових районів оперативного призначення. З території України передислокували сили Центрального військового округу.

Підрозділи, які покинули територію України, відновлюють свою боєздатність, кажуть у Генштабі ЗСУ. Після цього їх перемістять у район населеного пункту Валуйки.

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Після відновлення боєздатності війська підуть в наступ

Війська, виведені з півночі України, будуть включені до складу наступальних угруповань військ. Активно рухаються російські колони з озброєнням територією Білорусі.

Здебільшого їхній маршрут направлений до залізничних станцій у Гомелі, Єльську та Мозирі. Там військову техніку вантажать на ешелони. Велика кількість літаків та вертольотів, які раніше базувались на білоруській території, вже перекинута на аеродроми Росії.

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У Генштабі наголосили: головна мета Росії – взяти в оточення сили ООС та здобути повний контроль над Луганською та Донецькою областями. Окупанти хочуть атакувати Попасну та Рубіжну та окупувати Маріуполь.