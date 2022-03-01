Ворог періодично з'являється на трасі, де багато знищеної техніки: яка ситуація під Шосткою

Російські окупанти досі намагаються захопити українські міста. Для цього вони обстрілюють будинки мирних жителів.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів, що у Кролевецькій міськраді ще 24 лютого створили штаб. Наразі на території громади розв'язують питання випікання хліба та виробництва соняшникової олії, яка вже завершується.

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За словами Живицького, у місті пропрацьовують питання виробництва макаронних виробів та круп з сировини, яка є в аграріїв. Окрім цього, вони щодня безкоштовно надають орієнтовно 15 тонн молока. Його роздають у мікрорайонах.

Щодня до Ніжина відправляють 2 – 3 автобуси, щоб забрати людей, які ніяк не можуть доїхати далі від Києва. Живицький додав, що 28 лютого автівка містян, які поїхали забирати родичів у Ніжин, підірвалася на міні.

Забезпечуємо приготування їжі у школі для ТО. Також надаємо ГСМ, але запаси на АЗС закінчуються. Організували гарячу лінію з цілодобовим чергуванням, щоб вчасно реагувати на загрози та потреби,

– додав посадовець.

За його словами, ворог періодично з'являється на трасі КІПТІ – Бачівськ, де є багато пошкодженої та знищеної техніки. Однак у місто окупанти не заходять.

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