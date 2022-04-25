Ворог підтягує резерви й намагається штурмувати, – Веніславський сказав, яка ситуація на Донбасі

Росіяни намагаються завдати ударів по об'єднанню Збройних Сил України у зоні Донецька та Луганська. Однак успіхів в окупантів там немає.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

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За його словами, наступи росіян на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ не були успішними. У Попасній, яка є для окупантів одним з головних напрямків удару, схожа ситуація.

У напрямку Сєвєродонецька ворог також підтягує резерви, намагається штурмувати, але знову ж таки не має жодних успіхів на східному фронті,

– розповів нардеп.

Веніславський додав, що найближчими днями росіяни зрозуміють, що тих цілей, які вони перед собою ставлять, досягнути не вдасться.

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