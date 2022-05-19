Ворог на Півдні не просувається, але підло застосовує елементи гібридної війни: які саме

На лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області російські окупанти не просуваються. Однак ворог застосовує класичні форми гібридної війни.

Наприклад, пропагандисти готують так званий "престур" з Ростова-на-Дону. Запросити туди окупанти збираються й іноземних журналістів.

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Фейкові картинки пропагандистів

В ОК "Південь" розповіли, що загарбники повезуть медійників в окупований Херсон, Нову Каховку, Скадовськ, Армянськ. Там вони мають зустрітись із колаборантами. Все для створення фальшивої картинки російської пропаганди.

Також демонструватимуть фейкові "докази", мовляв, ЗСУ обстрілюють мирних жителів. Коли росіяни залишають свої ж позиції в селі, виводять техніку у напрямку наших позицій та гатять по цивільних. А потім, повертаючись в село, розповідають, що нібито це робили українські військові.

Але подібне фейкотворення давно відоме і не переконує незламних херсонців. Вони знають, що ЗСУ не б'є по цивільному населенню, і, що все буде Україна,

– наголосили в ОК "Південь".

Лише напередодні повідомляли, що окупанти обстріляли мирних жителів Херсонщини, які намагались евакуюватись на підконтрольну Україні територію. Росіяни накрили людей вогнем з "граду". П'ять цивільних поранили. На жаль, один помер по дорозі до лікарні, доля інших чотирьох невідома.

Також окупанти вже вкотре вдарили ракетою по житловому кварталу Миколаєва. Одна людина зазнала поранень.

Успіхи нашої армії на Півдні

Ракетно-артилерійські підрозділи у взаємодії з авіацією за добу нанесли ураження по 90 цілях на позиціях окупантів. Вони влучили у 20 росіян, 2 самохідні артустановки, автомобільну та броньовану техніку. Остаточні втрати ворога ще уточнюють.

Росія триває напоготові ракети

В Чорному морі маневрують 2 загони бойових кораблів, які блокують українські порти та цивільне судноплавство.

Крім того, попереджають, що на 4 кораблях перебувають понад 30 крилатих ракет, вони готові до застосування. Відтак в ОК "Південь" закликали не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

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