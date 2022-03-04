Ворог помиляється: ми готові, що окупант зайде в місто, – очільник Чернігівської ОДА

Глава Чернігівської Обласної державної адміністрації повідомив, що збройні сили України контролюють ситуацію та роблять усе можливе, аби не пустити ворога в місто.

Водночас В'ячеслав Чаус наголосив що і тероборона і ЗСУ готові протистояти ворогу, якщо він таки прорветься в місто.

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Ворог помиляється! Ми готові, що ворог зайде в місто. Я сподіваюсь цього не трапиться. Адже Збройні сили України працюють. І зараз ведуться бої, і на в'миїзді у місто. Але потрібна холодна голова,

– наголосив В'ячеслав Чаус.

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