Ворог активізувався на Запорізькому напрямку: наскільки він збільшив застосування КАБів

Україна продовжує завдавати удари вглиб Росії, які мають на меті, зокрема, зменшити можливості ворога щодо здійснення атак по нашій території. Водночас ситуація залишається напруженою.

Про це 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, зазначивши, що останні 7 – 10 днів дещо зменшилась кількість російських ударів КАБами. Однак вже за останню добу ворог знову активізувався.

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Що відбувається на Запорізькому напрямку

Волошин зауважив, що за останню добу (станом на 15 грудня – 24 Каналу) на Запорізькому напрямку, який має три піднапрямки – Оріхівський, Гуляйпільський і Времівський, противник завдав 36 ударів КАБами.

Минула доба, за його словами, ознаменувалась значною активізацією росіян. Збільшилась майже втричі кількість ударів дронами-камікадзе, збільшилась кількість авіаційних ударів (і керованими авіаційними бомбами і некерованими авіаційними ракетами).

Якщо ще 12 і 13 грудня ворог застосовував по 10 – 20 ударів цими засобами, до за вчорашню добу завдав ударів 108 НАРами (некерованими авіаційними ракетами),

– наголосив речник Сил оборони Півдня.

Зверніть увагу! Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що жителів Запоріжжя впродовж останніх місяців лякають імовірним "наступом росіян". Проте він вважає ці чутки проявом ворожої ІПСО.

Крім того, Волошин додав, що ворог майже вдвічі збільшив кількість застосованих артилерійських і реактивних боєприпасів – лише за минулу добу.

Також відбулось 37 штурмових дій противника на Времівському напрямку. Це теж доволі суттєва його активізація,

– підкреслив Владислав Волошин.

Нагадаємо, що окупанти перекидають техніку з тимчасово окупованого Криму на Запорізький напрямок. Агенти руху "Атеш" відстежили переміщення колони військової техніки, яка, імовірно, прямувала до Запорізької області. У складі колони була велика кількість броньованої техніки, зокрема, танки, БМП та БТР, а також військові тягачі та вантажівки.