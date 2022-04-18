Ворог повинен розуміти, що наша армія – це 40 мільйонів українців, – Садовий

Російські окупанти продовжують атакувати українські міста і завдали ракетного удару по Львову. Мер Львова Андрій Садовий застеріг, що Росія може не зупинитися й продовжити наступ.

Маємо кулаком влупити ворогу в голову, – Садовий

Львівський мер під час брифінгу заявив, що ніхто в Україні не хотів війни з Росією, повідомляє 24 канал. Однак, за словами Садового, росіяни хочуть знищити українців та нашу державу.

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Тому, як сказав мер Львова, в українців є лише один вибір – це боротися і не здаватися. Садовий заявив, що армія України – це не 500 тисяч солдатів, а 40 мільйонів громадян.

Ворог повинен розуміти, що наша армія – це не 300, 400 чи 500 тисяч. Наша армія – це 40 мільйонів громадян України. І наша армія з кожним днем стає більшою, бо весь вільний світ починає розуміти, що це є боротьба двох систем – системи тоталітаризму і системи демократії,

– сказав мер Львова.

Він наголосив, що Україна в ці дні захищаємо поляків, німців, французів, литовців. Садовий зазначив, що 18-го квітня Львів взяв удар на себе.

"Ми всіх захищаємо тут в Україні. Адже та ракета, яка влучила в наші об'єкти, могла летіти в інше місто іншої країни. Ми взяли весь удар на себе", – заявив львівський міський голова.

Він закликав світову спільноту зупинити ворога та вибити його з території України. Інакше Росія піде далі.

Тому, звертаємося до цілого світу – треба розуміти, що якщо ми не зупинимо ворога тут і не видавимо його з нашої землі, то він має наміри йти далі. Тому маємо бути як один кулак, і цим кулаком влупити ворогу в голову, щоб він забув про агресію на наступні роки. Така наша мета,

– резюмував Садовий.

Росія вдарила по Львову: коротко

Російські військові зранку 18-го квітня завдали точних ракетних ударів по інфраструктурі Львова.

На жаль, внаслідок удару загинуло шестеро людей. Ще восьмеро – постраждали.

Серед травмованих одна дитина. Двоє поранених у досить важкому стані.

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