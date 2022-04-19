Ворог примусово мобілізує для участі у війні проти України жителів Ізюма

Через брак сили, російські військові примусово мобілізовують мешканців тимчасово окупованого Ізюма Харківської області для участі у війні проти України.

Таку інформацію повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму телеграм-каналі.

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За словами Людмили Денісової, загарбники намагаються долучити до бойових дій місцевих жителів тимчасово захоплених територій Харківської області саме через брак людських ресурсів.

Нагадаємо, що це вже не вперше ворог примусово мобілізовує українців задля використання людей у війні проти України. На території ОРДЛО чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир та просто знімають з автобусів.

У місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків. Відтепер прохід через блокпост чоловікам дозволяється лише за наявності військового квитка,

– зазначила Денісова.

Росіяни зухвало вриваються до помешкань жителів Ізюма та шукають там колишніх ветеранів АТО і громадських активістів.

Зокрема, всіх чоловіків почали агітувати вступати до лав російської "народної міліції".

Людмила Денісова нагадала, що примусова мобілізація на окупованих територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень РФ прав людини в Україні,

– резюмувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

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