Ворог пробує просуватись тільки в ООС, – Арестович

Олексій Арестович зазначив, що ворог наразі просувається в зоні Операції об'єднаних сил. Зокрема, в напрямку Сєвєродонецька, Волновахи та Маріуполя.

Арестович визнав, що Маріуполь – це найбільш болюча точка, але командування про це знає та вживає заходів.

До речі Зараз зішкрібають "миротворців" і кинуть у бій, – Арестович про відчай керівництва Росії

Що на інших напрямках

Чиновник заспокоїв, що на головних операційних напрямках ворог виснажився і стає в оборону.

На Київському,

Чернігівському,

Харківському,

Сумському,

Південному.

Дивіться брифінг Арестовича за 12 березня: