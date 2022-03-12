Ворог пробує просуватись тільки в ООС, – Арестович

12 березня 2022 , 14:11
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Олексій Арестович зазначив, що ворог наразі просувається в зоні Операції об'єднаних сил. Зокрема, в напрямку Сєвєродонецька, Волновахи та Маріуполя.

Арестович визнав, що Маріуполь – це найбільш болюча точка, але командування про це знає та вживає заходів.

До речі Зараз зішкрібають "миротворців" і кинуть у бій, – Арестович про відчай керівництва Росії

Що на інших напрямках

Чиновник заспокоїв, що на головних операційних напрямках ворог виснажився і стає в оборону. 

  • На Київському,
  • Чернігівському,
  • Харківському,
  • Сумському,
  • Південному.

Дивіться брифінг Арестовича за 12 березня:

 

Автор: Ольга Музика