Ворог пробує просуватись тільки в ООС, – Арестович
12 березня 2022 , 14:11Читать новость на русском
Олексій Арестович зазначив, що ворог наразі просувається в зоні Операції об'єднаних сил. Зокрема, в напрямку Сєвєродонецька, Волновахи та Маріуполя.
Арестович визнав, що Маріуполь – це найбільш болюча точка, але командування про це знає та вживає заходів.
До речі Зараз зішкрібають "миротворців" і кинуть у бій, – Арестович про відчай керівництва Росії
Що на інших напрямках
Чиновник заспокоїв, що на головних операційних напрямках ворог виснажився і стає в оборону.
- На Київському,
- Чернігівському,
- Харківському,
- Сумському,
- Південному.
Дивіться брифінг Арестовича за 12 березня: