Ворог продовжує атакувати Харків з повітря: загинув 26-річний хлопець, є поранені

Російська армія продовжує бомбардувати Харків. Унаслідок атаки по центральній частині міста загинув 26 річний хлопець.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про обстріли ворога з повітря. Однак, він наголосив, що ЗСУ тримають всі позиції оборони по Харкову.

Увага Харків тримає оборону під шаленим натиском ворога: знищено 600 будинків – фото руйнувань

Продовжуються обстріли з повітря. За добу окупанти випускали 2 ракети по центральній частині Харкова. Обстрілювали із реактивної системи залпового вогню "Смерч" район парка Горького, Сумського ринку, перехрестя Сумської та Динамівської,

– повідомив Олег Синєгубов.

Під обстріл потрапила машина волонтерів організації Help Army. Від тяжкого поранення загинув 26-річний хлопець.

Також поранення отримала жінка. Наразі точну кількість постраждалих встановлюють.

За даними Харківської ОДА, загалом за добу у Харкові зафіксували 65 вистрілів.

Нагадаємо, вчора, 14 березня, ворог завдавав удари зокрема ракетними комплексами "Іскандер". За інформацією Штабу оборони, атака була із території Росії. З-під уламків будівель дістали тіла 7 загиблих.

Важливо – Результати обстрілів Харкова: дивіться відео