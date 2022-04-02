Ворог продовжує блокувати Харків: намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку

Російські вбивці тридцять восьмий день ведуть проти України повномасштабну війну. З самого початку вони безрезультатно намагаються захопити Харків.

Про це повідомили 2 квітня у Генеральному штабі Збройних Сил України. Окупанти прагнуть отримати перевагу поблизу Ізюма.

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"На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку", – розповіли у Генштабі.

Ситуація у Харкові

Росіяни вночі 2 квітня обстрілювали Харків з артилерії. Через це у місті виникли численні пожежі, 2 з яких були масштабними. У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що, на щастя, жертв немає.

Загалом впродовж 1 – 2 квітня ДСНС ліквідували 67 пожеж. Також 3 рази їздили розбирати завали, а 5 разів допомогти місцевим мешканцям.

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