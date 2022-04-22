Ворог продовжує часткове блокування Харкова: яка ситуація на Ізюмському напрямку

22 квітня 2022 , 07:31
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Джерело:

фейсбук Генерального штабу ЗСУ

На Слобожанському напрямку ворог продовжує частково блокувати Харків, а також прицільно б'є по об'єктах критичної інфраструктури.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти намагаються наступати та закріпитися на досягнутому рубежі.

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Часткове блокування Харкова здійснюють силами до семи батальйонних тактичних груп зі складу:

  • 6-ї загальновійськової армії,
  • берегових військ балтійського та північного флотів.

На Ізюмському напрямку противник зосередив для ведення бойових дій до 25-ти батальйонних тактичних груп зі складу:

  • 1-ї танкової армії,
  • 20-ї та 35-ї загальновійськових армій,
  • 68-го армійського корпусу Східного військового округу,
  • повітряно-десантних військ збройних сил Росії.

Ворог здійснює спроби вести наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Вийшов на північні околиці Дібровного, намагається закріпитись на досягнутому рубежі,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Додамо, що росіяни продовжують постійні обстріли Харкова. Мер міста Ігор Терехов закликав містян по можливості вирушити у більш безпечне місце, щоб не стати жертвою ворожих снарядів.

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Автор: Альона Захарова