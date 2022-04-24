Ворог продовжує нагнітати панічні настрої серед українців до Великодня
Росія продовжує нагнітати панічні настрої серед українців, постійно попереджаючи про можливі провокації під час святкування Великодня.
Останнім часом російські пропагандисти згенерували дуже багато повідомлень про можливі провокації щодо вірян у період Великодніх свят з боку так званих "українських націоналістів".
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Зокрема повідомляють про провокації під час проведення церковних богослужінь в Україні.
Також 23 квітня представники російської православної церкви заявили, що "отримують інформацію про підготовку провокацій в Україні у Пасхальну ніч".
Для чого це потрібно
Таким чином російські пропагандисти готують підґрунтя для провокацій з боку російської армії та намагаються створити для себе "інформаційне алібі", заздалегідь перекладаючи відповідальність за злочини на представників "націоналістичних об'єднань".
Тому важливо:
- утриматися від масових скупчень у культових спорудах;
- дотримуватися правил встановленої комендантської години.
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