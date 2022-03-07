Ворог продовжує нести втрати в техніці, живій силі та здаватися у полон, – глава Запорізької ОВА

Російські загарбники продовжують спроби захопити українські міста, зокрема в Запорізькій області. Проте ЗСУ відбивають атаки ворога. Окупанти постійно несуть втрати в техніці та живій силі.

Окрім того, багато росіян вже здалися в полон Збройним Силам України.

До теми Окупанти силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку Запоріжжя, – Генштаб

У Запорізькій області ЗСУ 12-й день героїчного протистоять російському вторгненню

Які міста в Запорізькій області захопили окупанти

На даний час тимчасово окуповані росіянами такі міста:

Енергодар,

Бердянськ,

Мелітополь,

Пологи,

Василівка,

Токмак.

Ворог несе втрати

Водночас біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка – Балабіно особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію та відбиває атаки ворога. Росіяни продовжують нести втрати в техніці, живій силі та здаватися у полон ЗСУ.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух закликав громадяни міста та області записуватися в тероборону, брати зброю, копати окопи та укріплювати свої домівки.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!