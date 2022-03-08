Ворог продовжує спроби блокувати Чернігів: через Десну відновлюють понтонну переправу

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію щодо нападу Росії на Україну.

Згідно з дописом, противник, використовуючи сили підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї Армій та 90-ї тд ЦВО, намагається блокувати Чернігів.

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"Основні сили 74 омсбр продовжують відновлювати понтонну переправу та найближчим часом намагатимуться здійснити переправу через річку Десна", – зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Допис Генерального штабу ЗСУ

Противник, силами підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї Армій та 90-ї тд ЦВО намагається блокувати Чернігів.

Основні сили 74 омсбр продовжують відновлювати понтонну переправу та найближчим часом намагатимуться здійснити переправу через річку Десна.