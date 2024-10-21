Росія окупувала Желанне Друге на Курахівському напрямку Донеччини. Також окупанти просунулись на Харківщині та Курщині.

Аналітики повідомили, що уточнили район Воздвиженки. Генштаб ЗСУ ввечері 20 жовтня заявив, що з початку доби відбулося 167 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на фронті

Ворог окупував Желанне Друге (на Курахівському напрямку Донецької області – 24 Канал),

– заявили фахівці.

Росія окупувала Желанне Друге на Донбасі: дивіться на карті

Також окупанти просунулись у:

Вишневому Ізюмського району Харківської області,

Гірнику Донецької області;

біля Ольгівки та Любимівки Курської області.

До речі, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Росія нещодавно просунулася на Торецькому та Покровському напрямках.

Ба більше, Кремль розповідав, що нібито ворожа армія на Курщині захопила та очистила Любимівку, захопила Леонідово, просувалась до Малої Локні та Вікторівки, просунулася поблизу Мартинівки та захопила більшість й частково оточила Плехово.