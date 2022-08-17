Ворог хоче нас пересварити, – Маляр закликала не вірити у "конфлікт" між Генштабом і Міноборони

Ворог вже довів свою підступність і продовжує воювати проти нас не лише на передовій, але й в інформаційному полі. Так, російські пропагандисти активно розповсюджують наративи про міфічний конфлікт між Генеральним штабом ЗСУ, Офісом Президента та Міністерством оборони.

Чому важливо не вестися на такі вкиди та як це може зіграти на руку ворога – розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Вона наголосила, що як правило, цей наратив розповсюджується у телеграм-каналах та ЗМІ, втім не лише російських. На жаль, його підхопили і деякі українські ресурси та спікери.

Тактичною метою цієї інформаційної операції ворога є максимальне розповсюдження потрібної агресору ідеї, виклик емоційної реакції на неї і, як наслідок, маніпуляція сприйняттям подій загалом,

– зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони пояснила, що оперативна мета ворога – створити конфлікт всередині військово-політичного керівництва нашої держави та розділити суспільство.

Стратегічна мета:

ослабити центр ухвалення державних рішень,

ослабити оборонний та наступальний потенціал нашого суспільства.

"Простими словами: якщо ми всі між собою пересваримось – нас легше зламати і завоювати. Цього ворог і добивається", – підкреслила вона.

Найчастіше маніпулятивні меседжі інформаційної операції привертають увагу своїми кричущими заголовками, які неодмінно викликають бурхливу емоційну реакцію.

Варто також відзначити невизначеність та неоднозначність джерела у подібних повідомленнях на кшталт "неназвана особа з Офісу Президента" або "наше джерело в Міністерстві оборони".

Мільйонна ботоферма поширювала фейки про конфлікт ОП із Залужним

На початку серпня СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні на замовлення однієї з політсил. Ймовірно, мовиться про "Європейську Солідарність", хоча в політсилі все заперечують.

Нещодавно учасники ботоферми розганяли контент про нібито конфлікт між керівництвом Офісу Президента і Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Крім того, проводили кампанію з дискредитації першої леді Олени Зеленської.



Ділки залучили понад 1 мільйон власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тисяч користувачів.

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