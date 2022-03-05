Ворог ще 3 дні тому хотів бути біля Одеси, але у Путіна закінчуються запаси, – Кім

Ще кілька днів тому російські окупанти мали у планах швидко пройти Миколаїв та дістатись до Одеси.

Однак українські оборонці впевнено захищають нашу землю від орків. Про це повідомив голова військової адміністрації Миколаєва Віталій Кім.

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Він також додав, що ніч у місті минула спокійно. І наголосив на тому, що окупанти навряд чи просунуться вглиб – у них закінчується і їжа, і пальне і інші ресурси.

За нашими даними, у Путіна вже закінчуються запаси. Бочка не бездонна там. За їхніми планами вони мали пройти Миколаїв 3 дні тому. Але ми змінили їхні плани,

– сказав Кім.

І впевнено додав: "Одеса та ми стоїмо! Порушуємо плани ворога. Так тримати. Продовжуємо!".

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