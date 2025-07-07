Ворог щонайменше 3 "Шахедами" поцілив по житлових кварталах, – ОВА про атаку на Запоріжжя
Вранці 7 липня російські загарбники вкотре атакували Запоріжжя. Щонайменше три "Шахеди" поцілили по житлових кварталах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Які наслідки атаки "Шахедами" на Запоріжжя 7 липня
Очільник обласної військової адміністрації розповів про ситуацію в Запоріжжі після російського удару та ліквідацію наслідків.
Приблизно о 10-й годині ранку ворог щонайменше 3 "Шахедами" поцілив по житлових кварталах безпосередньо міста Запоріжжя,
– заявив Іван Федоров.
Додав, що внаслідок атаки окупантів пошкоджені десятки будинків, також один з корпусів університету. Ліквідація наслідків після ворожих влучань триває.
Горить покрівля і, скоріш за все, декілька поверхів точно доведеться розбирати,
– зазначив посадовець.
Окрім того, пошкоджені сотні вікон. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі. Опісля будуть відбуватися забиття вікон і відновлення покрівель.
Наразі є 8 госпіталізованих до лікарень. До обласної клінічної лікарні й лікарні швидкої допомоги. Але постраждалих точно більше. Наразі ще йде парамедиками та медиками надання медичної допомоги щодо доставки до лікарень,
– розповів Федоров.
Також голова ОВА уточнив, що внаслідок російської атаки пошкоджені гуртожитки навчального закладу, багатоквартирні та приватні будинки, а ще нежитлові будівлі.
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