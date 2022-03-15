Ворог шукає план "Б", щоб реалізувати бодай щось, – Міноборони
Джерело:телеканал Рада
Ганна Маляр розповіла, що війна триває 20 днів, і вже можна робити певну аналітику. Ворог зазнав величезних втрат.
Заступниця міністра оборони України Маляр розповіла, що російські окупанти мають проблеми з провіантом та пальним. Водночас ворог не залишає планів просунутися углиб та намагається вчитися воювати.
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У них були одні плани. Вони вже бачать, що ці плани – нездійсненні. Вони не можуть захопити Україну. І зараз вони переформатовують порядок своїх дій і шукають план "Б", щоб все-таки реалізувати бодай щось,
– розповіла Маляр.
Вона також зауважила: щоб показати хоч якийсь результат для своїх командувачів, окупанти намагатимуться закріпитися. За словами Маляр, тут дуже важлива позиція місцевих жителів. Вони героїчно чинять опір і не дають ворогу реалізувати плани.
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