Ворог шукає план "Б", щоб реалізувати бодай щось, – Міноборони

Ганна Маляр розповіла, що війна триває 20 днів, і вже можна робити певну аналітику. Ворог зазнав величезних втрат.

Заступниця міністра оборони України Маляр розповіла, що російські окупанти мають проблеми з провіантом та пальним. Водночас ворог не залишає планів просунутися углиб та намагається вчитися воювати.

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У них були одні плани. Вони вже бачать, що ці плани – нездійсненні. Вони не можуть захопити Україну. І зараз вони переформатовують порядок своїх дій і шукають план "Б", щоб все-таки реалізувати бодай щось,

– розповіла Маляр.

Вона також зауважила: щоб показати хоч якийсь результат для своїх командувачів, окупанти намагатимуться закріпитися. За словами Маляр, тут дуже важлива позиція місцевих жителів. Вони героїчно чинять опір і не дають ворогу реалізувати плани.

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