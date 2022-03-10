Ворог цинічно тримає у полоні 400 тисяч маріупольців, – мер міста Бойченко
Джерело:Маріупольська міська рада
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко коротко описав ситуацію в місті станом на 10 березня. А ситуація у місті кілька днів уже дуже складна.
Ворог цілеспрямовано та безжально обстрілює та бомбить житлові будинки. Атакує лікарні, гуманітарні вантажі.
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Маріуполь понищений ворогом, але – тримається
Шість днів як російські окупанти зривають доставку гуманітарного вантажу із Запоріжжя до Маріуполя. Замість тиші розпочинаються активні бойові дії,
– розповів мер.
І додав: "Вони цинічно тримають у полоні 400 тисяч маріупольців. Які щодня з надією чекають на гуманітарний коридор". При цьому росіяни брешуть, що коридор є.
Але ми не зупиняємось і прориватимемося далі. І ми прорвемося,
– підсумував Бойченко.
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