Ворог цинічно тримає у полоні 400 тисяч маріупольців, – мер міста Бойченко

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко коротко описав ситуацію в місті станом на 10 березня. А ситуація у місті кілька днів уже дуже складна.

Ворог цілеспрямовано та безжально обстрілює та бомбить житлові будинки. Атакує лікарні, гуманітарні вантажі.

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Маріуполь понищений ворогом, але – тримається

Шість днів як російські окупанти зривають доставку гуманітарного вантажу із Запоріжжя до Маріуполя. Замість тиші розпочинаються активні бойові дії,

– розповів мер.

І додав: "Вони цинічно тримають у полоні 400 тисяч маріупольців. Які щодня з надією чекають на гуманітарний коридор". При цьому росіяни брешуть, що коридор є.

Але ми не зупиняємось і прориватимемося далі. І ми прорвемося,

– підсумував Бойченко.

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Важливо знати – бомбардування лікарні в Маріуполі були цілеспрямованими: дивіться відео