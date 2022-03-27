Ворог тупий, – на Чернігівщині для окупантів з'явилися вже дві "Чорнобаївки"

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що в регіоні з'явилося вже 2 місцеві "Чорнобаївки". Мовиться про місця, де російські окупанти постійно наступають на одні й ті ж граблі.

Він зауважив, що ворог продовжує зазнавати великих втрат на Чернігівщині. Тож В'ячеслав Чаус подякував за це Богу і Збройним Силам України.

До теми Як телепні, нехай і далі йдуть, – депутат пояснив, чому окупантів так тягне до Чорнобаївки

Він сподівається, що невдовзі в області з'явиться більше "Чорнобаївок".

Кожна поважаюча себе область повинна мати свою Чорнобаївку. Чернігівщина велика, тож я бачив тут принаймні дві. Сподіваюся, що скоро їх буде ще більше. Ворог – тупий, і продовжує зазнавати великих втрат на Чернігівщині. Дякую за цей ранок Богу і Збройним Силам України!

– заявив Чаус.

Що стосується самого обласного центру, місцева влада робить все, щоб у Чернігові були їжа та ліки.

Чернігівці, тримайтеся! Ми робимо все, що потрібно для того, щоб в місті були їжа і ліки,

– додав голова Чернігівської ОВА.

До теми – Військові розгромили окупантів у Чорнобаївці 10 разів: дивіться відео