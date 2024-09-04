Ворог ударив балістикою Криму: на Одещині пролунав гучний вибух

У Одеській області пролунав вибух. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що окупанти можуть застосувати балістичне озброєння з Півдня.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 19:18 4 вересня. У ту ж хвилину монітори попередили про вихід балістики з Криму у напрямку Одещини чи Миколаївщини, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибух на Одещині

Загроза застосування балістичного озброєння з Півдня,

– заявили Повітряні сили.

Військові о 19:20 закликали Одеську область йти в укриття, о 19:21 – попередили про те, що у напрямку Білгород-Дністровського району летить ракета.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов також звернувся до містян о 19:19 – попередив про загрозу балістики з Криму та закликав перебувати в безпечних місцях.

Вибух пролунав в межах Білгород-Дністровського району Одещини,

– заявили монітори о 19:23 4 вересня.

Вони також зауважили, що, за попередніми даними, регіон атакував один "Іскандер-М". Також попередили, що загроза застосування балістики триває до відбою повітряної тривоги.