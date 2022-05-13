Ворог "Ураганами" накрив Миколаївщину: постраждали багато цивільних об'єктів
Джерело:ОК "Південь"
Російські вбивці продовжують підступно наступати на Миколаївщині. Вони вночі з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли населені пункти.
Про це 13 травня розповіли в оперативному командуванні "Південь". Зазначили, що постраждалих серед цивільних немає.
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"Спорткомплекс, лікарня, школа, дитячий садок, приватні подвір'я та офісні будівлі, промислове підприємство – всі ці об'єкти не мають жодного стосунку до військової інфраструктури, але пошкоджені, а подекуди й зруйновано", – зазначили військові.
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Наслідки нічного обстрілу
За інформацією міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, через нічні обстріли постраждали 5 об'єктів міської інфраструктури та понад 10 житлових багатоповерхівок. Він зазначив, що впродовж всього дня комунальники працюють у приміщеннях, які постраждали, роздають людям плівку та допомагають закрити пошкоджені вікна.
На щастя, обійшлось без людських жертв. П'ятеро цивільних осіб дістали поранення. Щодо об'єктів міської інфраструктури, в основному маємо пошкодження вікон та покрівлі. На одному з комунальних підприємств пошкоджено два автомобілі,
– розповів Сєнкевич.
Мер розповів, що під обстріли також потрапили 2 системи очищення води. У місті через влучання боєприпасів та уламків з'являлись пожежі. Проте працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідовували займання.
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Ситуація на Півдні України: що відомо
- В ОК "Південь" розповіли, що росіяни не мають можливості просуватися та активізувати наступ. Вони телефоном жаліються рідним на Чорнобаївське "чистилище". Окупанти бояться туди потрапити.
- Військові зазначили, що ракетно-артилерійські підрозділи у ніч з 12 на 13 травня 25 разів атакували росіян. Наразі уточнюють втрати окупантів.
- Щодо Одещини, то тут ситуація залишається контрольованою. Росіяни не майже поповнюють склад свого корабельного угруповання у Чорному морі. Проте є загроза нових ракетних ударів. Захисники відстежують дії загарбників біля острова Зміїний.
- Ворожі сили продовжують влаштовувати провокації у Придністров’ї. Зокрема, була спроба підпалити військкомат в Тирасполі та фейкова атака на нафтобазу.