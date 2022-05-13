Ворог "Ураганами" накрив Миколаївщину: постраждали багато цивільних об'єктів

Російські вбивці продовжують підступно наступати на Миколаївщині. Вони вночі з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли населені пункти.

Про це 13 травня розповіли в оперативному командуванні "Південь". Зазначили, що постраждалих серед цивільних немає.

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"Спорткомплекс, лікарня, школа, дитячий садок, приватні подвір'я та офісні будівлі, промислове підприємство – всі ці об'єкти не мають жодного стосунку до військової інфраструктури, але пошкоджені, а подекуди й зруйновано", – зазначили військові.

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Наслідки нічного обстрілу

За інформацією міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, через нічні обстріли постраждали 5 об'єктів міської інфраструктури та понад 10 житлових багатоповерхівок. Він зазначив, що впродовж всього дня комунальники працюють у приміщеннях, які постраждали, роздають людям плівку та допомагають закрити пошкоджені вікна.

На щастя, обійшлось без людських жертв. П'ятеро цивільних осіб дістали поранення. Щодо об'єктів міської інфраструктури, в основному маємо пошкодження вікон та покрівлі. На одному з комунальних підприємств пошкоджено два автомобілі,

– розповів Сєнкевич.

Мер розповів, що під обстріли також потрапили 2 системи очищення води. У місті через влучання боєприпасів та уламків з'являлись пожежі. Проте працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідовували займання.

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