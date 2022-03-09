Ворог утримує рубежі поблизу Херсона: аеропорт використовують для базування бойових літаків
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупанти намагаються захопити українські території. Зокрема, російські війська продовжують утримувати рубежі поблизу Херсона.
Водночас місцевий аеропорт ворог використовує для базування бойових літаків.
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У генштабі ЗСУ розповіли, що на Таврійському напрямку противник, силами окремих підрозділів зі складу 49-ї, 22-ої, 20-ї та 8-ї бригади армії РФ, утримує рубіж від Херсона до Розівки.
В Південнобузькому районі окупанти утримують рубіж від міста Херсон до Каховки. Водночас їм не вдалося наступити через річку Південний Буг.
Окремі підрозділи зі складу 49-ї армії РФ були зупинені північно-східніше міста Миколаїв уздовж річки Інгул.
У Генштабі ЗСУ додали, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на оточенні міста Києва, захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв. Проте противник суттєво знизив темпи просування військ.
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