Ворог уже здійснив пуск крилатих ракет: глави ОВА закликають іти в укриття

26 січня в Україні зберігається загроза нових ракетних ударів. Попередньо, російський ворог здійснив пуск крилатих ракет.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога – терміново пройдіть в укриття. Про це інформує 24 Канал.

Важливо Україною шириться повітряна тривога: повідомляють про пуски ракет

Росіяни випустили по Україні крилаті ракети

Як повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов, станом на ранок 26 січня ворог здійснив пуск крилатих ракет. Тому під час повітряної тривоги знаходьтесь в укритті.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що ворог готується завдати масованого ракетного удару по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Віримо в нашу протиповітряну оборону. Слава Україні!

– зазначив він.

Також про ракетну загрозу написав очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Загроза ракетного удару. Реагуємо", – повідомив він.

У Київській ОВА написали: "Жителі Київщини! Загроза масштабної ракетної атаки по всій території Україні. Будьте в укриттях або дотримуйтеся правила "двох стін". Бережіть себе та близьких".

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак також закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Тривоги не ігноруйте. ППО – це сила,

– написав він.

О 8:18 ракети залетіли на територію України, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Мінімум 2 на північний захід через Миколаївську область.

Олександр Вілкул заявив, що з південного напрямку Кривого Рогу дві повітряні цілі, ймовірно, крилаті ракети.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області оголосили повітряну тривогу і попередив бути обережними.

"Не ігноруйте небезпеку – візьміть все необхідне та перейдіть в укриття. Повідомте рідним чи сусідам, які могли не почути сповіщення. Щойно загроза мине, я повідомлю. Вистоїмо!" – сказав глава регіону.

Масована ракетна атака може бути просто зараз

Російські військові можуть здійснити чергову масовану ракетну атаку 26 січня 2023 року. Про це попередили українців в ОК "Південь".

"Новий масований ракетний удар може бути застосований просто зараз. Наразі ми спостерігаємо активність ворожої авіації – стратегічної – з напрямку Каспійського моря", – зазначила Наталія Гуменюк.

За її словами, у Чорному морі перебувають ракетоносії, які готові у будь-який момент запустити "Калібри". Наразі відомо про три такі ракетоносії, на чиїх бортах 20 ракет.