Ворог вб'ється об стіну, – Кім розповів про обстріли в Миколаєві

Росіяни вже вдруге від початку доби 7 березня атакують Миколаїв. Втім, отримують серйозну відсіч від українських захисників.

Про це у своєму телеграмі повідомив Віталій Кім, очільник Миколаївської ОВА. Відповідний допис він опублікував о 9:30, перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.

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"Прогноз" для окупантів від Кіма

Посадовець закликав місцевих мешканців не переживати, адже місто обороняється. "Зараз ворог вб'ється об стіну. Все бачимо, все працює", – підкреслив він.

Кім закликав цивільних залишатися в укриттях, поки працюють українські військові. "Все чітко, красиво та спокійно", – запевнив керівник обласної військової адміністрації.

Що каже Кім про обстріли Миколаєва: дивіться відео

Зранку 6 березня росіяни атакували Миколаїв із реактивних систем залпового вогню "Смерч". Як наголосив міський голова Олександр Сєнкевич, ворог цілився у житлові будинки.

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