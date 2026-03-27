Ворог вдарив біля зупинки громадського транспорту на Запоріжжі: є поранені

Вдень 27 березня російські війська атакували Запорізький район. Унаслідок удару поранення отримали дві жінки.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Близько 12:00 російські війська завдали удару безпілотником неподалік зупинки громадського транспорту у Кушугумі, Запорізького району.

Внаслідок атаки поранення дістали дві жінки віком 72 та 52 роки.

Наразі, за словами Федорова, постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Цікаво! Нещодавно під час однієї з атак на Харківщину ворог запустив безпілотники, які спускаються з повітря на землю на парашутах. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, у ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу зауважив, що подібне уже траплялось раніше й не є чимось новим для військових. Водночас він пояснив, що це, імовірно, розвідувальні дрони, які мають повернутись назад – на місце вильоту.

