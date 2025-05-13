13 травня, 16:04
Ворог вдарив БпЛА типу "Молнія" по центру Харкова
Російські окупанти у вівторок, 13 травня, вдарили БпЛА типу "Молнія" по центру Харкова.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста.
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Удар по Харкову
О 16:02 мер міста Ігор Терехов повідомив про те, що росіяни вдарили БпЛА типу "Молнія" по місту, зокрема по центру.
Зафіксовано удар БпЛА типу "Молнія" по центральній частині міста,
– ідеться в повідомленні.
Наразі подробиці удару ворожого БпЛА та наслідки зʼясовуються.
За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, попередньо, зафіксовано удар дрона типу "Молнія" в Шевченківському районі Харкова.
За його словами, станом на 16:09 – без постраждалих.
Він вказав, що профільні служби прямують на місце "прильоту".