Ворог вдарив БпЛА типу "Молнія" по центру Харкова

Російські окупанти у вівторок, 13 травня, вдарили БпЛА типу "Молнія" по центру Харкова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста.

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Удар по Харкову

О 16:02 мер міста Ігор Терехов повідомив про те, що росіяни вдарили БпЛА типу "Молнія" по місту, зокрема по центру.

Зафіксовано удар БпЛА типу "Молнія" по центральній частині міста,

– ідеться в повідомленні.

Наразі подробиці удару ворожого БпЛА та наслідки зʼясовуються.

За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, попередньо, зафіксовано удар дрона типу "Молнія" в Шевченківському районі Харкова.

За його словами, станом на 16:09 – без постраждалих.

Він вказав, що профільні служби прямують на місце "прильоту".