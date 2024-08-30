Ворог вдарив дроном по промисловому об'єкту на Полтавщині

Вночі Росія вкотре запускала ударні БпЛА. Під ударом ворога опинився промисловий об'єкт на Полтавщині.

Відповідну інформацію повідомив Філіп Пронін, очільник місцевої ОВА, зранку 30 серпня. За його словами, постраждалих немає.

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Наслідки атаки дронами на Полтавщині

Вночі 30 серпня Росія знову тероризувала міста та населення України і запускала ворожі дрони. Так, противник вдарив по промисловому об'єкту в Полтавській області.

Вночі ворог завдав ударів БпЛА по промисловому обʼєкту на Полтавщині,

– повідомив Філіп Пронін.

Він додав, що внаслідок атаки, на щастя, ніхто не постраждав.

Зауважимо, що пізно ввечері 29 серпня росіяни запустили "Шахеди" по нашій державі. Читайте детальніше у матеріалі 24 Каналу про загрозу, яка була цієї ночі, траєкторію польоту дронів з посиланням на Повітряні сили, а також моніторингові пабліки.