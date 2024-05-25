Удар у гіпермаркету у Харкові: щонайменше 2 загиблих, є багато зниклих безвісти
Джерело:Ігор Терехов
Вдень, 25 травня, росіяни завдали цинічного удару по Харкову. На жаль, вже з'явилась інформація про перших поранених та загиблих внаслідок атаки, є велика кількість зниклих безвісти людей.
Напередодні у місті пролунав потужний вибух, це вже вдруге окупанти завдали удару по місту. Зауважимо, що тривога у місті тривала понад 8 годин.
Дивіться також Росіяни влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові: є жертви
Є загиблі та постраждалі
Так, сьогодні російські загарбники вдарили по цивільній торговельній інфраструктурі, на місці виникла пожежа. Зокрема, за даними мера Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, на жаль, вже є перші постраждалі.
Станом на 16:23 було відомо про одну загиблу людину. На той момент, за словами Синєгубова, з'явилась інформація про щонайменше 4 поранених внаслідок атаки. Вже о 16:29 Ігор Терехов повідомив, що кількість загиблих збільшилася.
Цю інформацію вже незабаром підтвердив й очільник Харківської ОВА.
Два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. За оновленими даними, двоє людей загинули. Виникла пожежа на 15 тисяч квадратних метрів,
– йдеться у повідомленні.
Багато людей зникли безвісти
О 16:45 мер Харкова зазначив, що на жаль, внаслідок підступного ворожого удару по торгівельному центру також є багато людей, які зникли безвісти. Водночас повідомляється про велику кількість поранених.
Маємо велику кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм,
– написав Терехов.
Водночас станом на 16:51 кількість постраждалих вже збільшилася до 11 осіб.
Оновлено. Станом на 17:19 внаслідок удару, за даними Олега Синєгубова, 2 людей загинули, ще 24 особи травмовані. На місці перебувають профільні служби, усім постраждалим надається допомога.
Інформація стосовно ворожої атаки з'ясовується.
Детальніше про атаку
- Тривога у Харкові триває від ранку, вже понад 8 годин. Близько о 16:02 у місті вкотре пролунали потужні вибухи. Про це зокрема повідомив Ігор Терехов.
- Мер міста закликав містян бути в укриттях, адже ворог знову атакує місто. Згодом стало відомо, що російські військові вдарили по спальному району Харкова. На місці прильоту видніється густий стовп диму.
- Тоді повідомляли, що попередньо, приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнювалась. Усі відповідні служби працюють на місці влучання.
- Згодом мер Харкова додав, що, попередньо, окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти атакували цивільну інфраструктуру.