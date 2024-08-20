Ворог вдарив по промисловому об'єкту в Тернополі: брифінг про наслідки атаки

Росіяни вдарили "Шахедом" по промисловому об'єкту в Тернополі. На місці почалася масштабна пожежа, людям радять не виходити з дому без причини.

Тернопільська ОВА провела брифінг внаслідок надзвичайної події, повідомляє 24 Канал.