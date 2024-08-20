Ворог вдарив по промисловому об'єкту в Тернополі: брифінг про наслідки атаки
Росіяни вдарили "Шахедом" по промисловому об'єкту в Тернополі. На місці почалася масштабна пожежа, людям радять не виходити з дому без причини.
Тернопільська ОВА провела брифінг внаслідок надзвичайної події, повідомляє 24 Канал.
Наразі також проведено забір питної води з водозаборів міста Тернопіль для перевірки наявності цих речовин. За результатами експрес-аналізу, шкідливих речовин у воді не виявлено. Роботи з моніторингу триватимуть доти, доки показники атмосферного повітря не будуть приведені до норми, – повідомила Чайчук. Оксана Чайчук анонсувала, що також фахівці почали заміри на вміст формальдегідів і фенолів, проте вони потребують більше часу для проведення та аналізу. Ці результати потребують додаткового часу для обробки. Станом на даний момент перевищень шкідливих речовин немає, виявлено сліди продуктів згоряння СО2, а також хлоровмісних речовин, які не перевищують допустимих концентрацій в атмосферному повітрі. Генеральна директорка Державної установи "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" Оксана Чайчук повідомила, що близько сьомої години група Центру контролю та профілактики хвороб виїхала на місце події. Заміри проводилися на межі житлової зони в 7 точках. Повітря перевіряли на вміст продуктів згоряння, таких як СО, СО2, NO2, хлоровмісні речовини та інші компоненти, які визначаються за допомогою приладів експрес-діагностики. Згідно з даними, отриманими від гідрометслужби, напрямок вітру є південно-західний. Факел піднявся досить високо, і шкідливі речовини почали рухатися в цьому напрямку. Маса рухається в напрямку Теребовлі та Козови. Тому заміри проводяться також на території області, в місті Теребовля, прилеглих населених пунктах і селищі міського типу Козова. Постраждалих внаслідок атаки немає, повідомив начальник управління ДСНС. Пожежу локалізували о 06:50 – було припинено її розповсюдження. Однак вогонь досі гасять. Начальник управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей повідомив, що повідомлення про пожежу на одному з підприємств Тернополя з'явилося біля 3 годині ночі. Відбулося влучання в одну з ємкостей, де зберігалися паливо-мастильні матеріали. До ліквідації пожежі були залучені рятувальники Тернопільського гарнізону та з інших міст області. Всього на місці події працювали більше ніж 20 одиниць техніки та понад 90 рятувальнків. Також залучалися 2 пожежних поїзди з Тернополя та Львова. Зранку під час брифінгу в Тернопільській ОВА повідомили, що вночі Росія завдала удару по промисловому об'єкту. Виникла пожежа. На місце події оперативно виїхали всі служби.
Наразі також проведено забір питної води з водозаборів міста Тернопіль для перевірки наявності цих речовин. За результатами експрес-аналізу, шкідливих речовин у воді не виявлено. Роботи з моніторингу триватимуть доти, доки показники атмосферного повітря не будуть приведені до норми, – повідомила Чайчук.
Оксана Чайчук анонсувала, що також фахівці почали заміри на вміст формальдегідів і фенолів, проте вони потребують більше часу для проведення та аналізу. Ці результати потребують додаткового часу для обробки.
Станом на даний момент перевищень шкідливих речовин немає, виявлено сліди продуктів згоряння СО2, а також хлоровмісних речовин, які не перевищують допустимих концентрацій в атмосферному повітрі.
Генеральна директорка Державної установи "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" Оксана Чайчук повідомила, що близько сьомої години група Центру контролю та профілактики хвороб виїхала на місце події.
Заміри проводилися на межі житлової зони в 7 точках. Повітря перевіряли на вміст продуктів згоряння, таких як СО, СО2, NO2, хлоровмісні речовини та інші компоненти, які визначаються за допомогою приладів експрес-діагностики.
Згідно з даними, отриманими від гідрометслужби, напрямок вітру є південно-західний. Факел піднявся досить високо, і шкідливі речовини почали рухатися в цьому напрямку. Маса рухається в напрямку Теребовлі та Козови. Тому заміри проводяться також на території області, в місті Теребовля, прилеглих населених пунктах і селищі міського типу Козова.
Постраждалих внаслідок атаки немає, повідомив начальник управління ДСНС.
Пожежу локалізували о 06:50 – було припинено її розповсюдження. Однак вогонь досі гасять.
Начальник управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей повідомив, що повідомлення про пожежу на одному з підприємств Тернополя з'явилося біля 3 годині ночі.
Відбулося влучання в одну з ємкостей, де зберігалися паливо-мастильні матеріали. До ліквідації пожежі були залучені рятувальники Тернопільського гарнізону та з інших міст області.
Всього на місці події працювали більше ніж 20 одиниць техніки та понад 90 рятувальнків. Також залучалися 2 пожежних поїзди з Тернополя та Львова.
Зранку під час брифінгу в Тернопільській ОВА повідомили, що вночі Росія завдала удару по промисловому об'єкту. Виникла пожежа. На місце події оперативно виїхали всі служби.