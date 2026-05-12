Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Житомирщини

Росія після короткочасного "перемир'я" знову посилює атаки по території України. Під ударом противника опинилася Житомирська область.

Про це повідомляє начальник обласної військової адмінстрації Віталій Бунечко.

Які наслідки російського обстрілу?

За даними місцевої влади, росіяни атакували цивільну інфраструктуру регіону й обласного центру. Унаслідок ворожого удару руйнувань зазнали декілька господарчих та житлових приміщень, також пошкоджено автомобілі.

За попередньою інформацією, загиблих або постраждалих унаслідок нічної російської атаки немає. Наразі на місцях, згідно з оприлюдненими даними, працюють усі необхідні служби для виявлення можливих загроз.

Наразі спеціальні служби та правоохоронні органи проводять перевірку територій задля виявлення вибухонебезпечних предметів та фіксації злочинів Росії,

– написав Віталій Бунечко.

Жодної додаткової інформації стосовно нічного удару місцева влада станом на момент публікації не вказує. У разі з'ясування нових обставин атаки вочевидь усі подробиці будуть оприлюднені дещо пізніше.

