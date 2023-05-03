Ворог вдарив по єдиному гіпермаркеті, який працює у Херсоні: є загиблі та поранені

Росіяни обстріляли єдиний робочий гіпермаркет Херсона. Оскільки в цей момент він працював, внаслідок терористичної атаки окупантів багато загиблих та поранених.

Близько 11 дня 3 травня Росія завдала удару по єдиному гіпермаркеті, який працює зараз в Херсоні. Вчергове країна-терористка атакувала незламних українців.

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Повідомляють про загиблих та поранених

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що Росія обстріляла гіпермаркет в робочі години, у цей момент там перебували люди. Станом на 11:14 відомо про 3 загиблих та 5 поранених – це працівники та відвідувачі закладу. Проте кількість жертв ще може зрости.

Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям. З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити,

– сказав Клименко.

У ДСНС повідомили, що на місці події працюють 15 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Наслідки обстрілу Херсону: фото

За попередніми даними Офісу Генпрокурора, росіяни здійснили артобстріл, до лікарні госпіталізували 4 поранених. Наразі прокурори спільно зі слідчими фіксують факти злочину.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1, 2 статті 438 КК України).

Росіяни невпинно гатять по Херсонщині

Обстріл гіпермаркету не єдина атака по області 3 травня. Зранку російська армія вдарила по Токарівці Дарʼївської громади, саме по житлових будинках. 47-річний чоловік загинув на подвір'ї власного будинку.

Також впродовж доби під ворожим вогнем окупантів опинилися Бериславська, Нововоронцовська, Милівська, Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено транспортний засіб, житлові будинки та господарські споруди мешканців, лінії електропередач та газопровід. Одна людина зазнала поранення.

Натомість за минулу добу, 2 травня, росіяни обстріляли Херсонську область 106 разів, випустивши 485 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА. Місто Херсон окупанти атакували 9 разів. У цей день росіяни забрали життя 4 мирних людей. Ще 7 зазнали поранень, серед них одна дитина.

У Херсонській області запроваджують тривалу комендантську годину на 58 годин – з 20:00 5 травня по 6:00 8 травня. Перебувати на вулицях міста в цей період буде заборонено, Херсон буде закритий на вʼїзд та виїзд. Людей закликають вирішити свої справи завчасно й зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів.