Ворог вдарив "Шахедом" по Харкову: частково зруйновано будинок
- 1 лютого Росія атакувала Харків "Шахедами". Внаслідок влучання частково зруйновано приватний будинок. Спалахнула пожежа.
- Росіяни вбили 60-річну жінку. Ще 4 людей постраждали.
Вранці 1 лютого окупанти вкотре атакували Харків. Внаслідок влучання "Шахеда" частково зруйновано приватний будинок.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Атака "Шахедами" на Харків 1 лютого
Мер заявив, що внаслідок влучання "Шахеда" по Холодногірському району один приватний будинок частково зруйнований.
Пожежу, яка виникла через приліт, загасили. За попередньою інформацією, постраждали ще 16 приватних будинків,
– написав Терехов о 09:03.
У ДСНС уточнили, близько 07:40 російський БпЛА влучив у приватний будинок у Холодногірському районі Харкова. Рятувальники також показали жахливі кадри наслідків ворожої атаки.
Вибухом пошкоджений приватний будинок, у ньому виникла пожежа площею 20 метрів квадратних На жаль, загинула 60-річна жінка, ще 4 людей постраждали,
– зазначили в ДСНС.
Окрім того, зазнали пошкоджень декілька сусідніх приватних осель.
Наслідки удару по Харкову / Фото ДСНС
Також вранці 1 лютого ворожий безпілотник влучив на території приватного домоволодіння у селі Черкаська Лозова Харківського району.
Внаслідок детонації бойової частини безпілотника пошкоджено приватні будинки, зруйновано гараж, сталась пожежа площею 20 метрів квадратних. Горіли конструктивні елементи гаража та 2 легкові автомобілі. На щастя, люди не постраждали,
– зазначили в ДСНС.
Додали, що за пів години пожежу ліквідували. Залучалось 8 рятувальників і 2 одиниці техніки.
Наслідки атаки на Харківщину / Фото ДСНС