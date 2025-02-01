Ворог вдарив "Шахедом" по Харкову: частково зруйновано будинок

Вранці 1 лютого окупанти вкотре атакували Харків. Внаслідок влучання "Шахеда" частково зруйновано приватний будинок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака "Шахедами" на Харків 1 лютого

Мер заявив, що внаслідок влучання "Шахеда" по Холодногірському району один приватний будинок частково зруйнований.

Пожежу, яка виникла через приліт, загасили. За попередньою інформацією, постраждали ще 16 приватних будинків,

– написав Терехов о 09:03.

У ДСНС уточнили, близько 07:40 російський БпЛА влучив у приватний будинок у Холодногірському районі Харкова. Рятувальники також показали жахливі кадри наслідків ворожої атаки.

Вибухом пошкоджений приватний будинок, у ньому виникла пожежа площею 20 метрів квадратних На жаль, загинула 60-річна жінка, ще 4 людей постраждали,

– зазначили в ДСНС.

Окрім того, зазнали пошкоджень декілька сусідніх приватних осель.

Наслідки удару по Харкову / Фото ДСНС

Також вранці 1 лютого ворожий безпілотник влучив на території приватного домоволодіння у селі Черкаська Лозова Харківського району.

Внаслідок детонації бойової частини безпілотника пошкоджено приватні будинки, зруйновано гараж, сталась пожежа площею 20 метрів квадратних. Горіли конструктивні елементи гаража та 2 легкові автомобілі. На щастя, люди не постраждали,

– зазначили в ДСНС.

Додали, що за пів години пожежу ліквідували. Залучалось 8 рятувальників і 2 одиниці техніки.

Наслідки атаки на Харківщину / Фото ДСНС