Ворог веде повітряну розвідку позицій і готується до наступу на Ізюмському напрямку
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Триває 58 доба героїчної боротьби України проти російських окупантів. Ворог активно готується до продовження наступальних дій на Ізюмському напрямку.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Такі дані оприлюднили 22 квітня станом на 18:00.
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Ситуація на Ізюмському напрямку ввечері 22 квітня
За даними Генштабу ЗСУ, на Ізюмському напрямку російські окупанти намагаються вичислити позиції наших військ з метою визначення можливих напрямків наступу. Для цього ворог здійснює повітряну розвідку.
Для покращення тактичного становища підрозділів противник намагався здійснювати наступальні дії у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне,
– додали у Генштабі ЗСУ.
До слова, наступальні дії окупантів на ці два населені пункти не мали успіху.
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